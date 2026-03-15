NewsCalcioNapoli

Napoli-Lecce, la festa continua online: tra ironia, messaggi e celebrazioni degli azzurri

By Sara Di Fenza
0

Dopo il successo contro il Lecce al Maradona, l’entusiasmo del Napoli non si è fermato al fischio finale ma è proseguito anche sui social, dove i giocatori hanno condiviso emozioni e momenti della serata. Tra i protagonisti c’è stato Matteo Politano, decisivo con un gol e un assist. L’esterno azzurro ha pubblicato alcune foto della partita, accompagnate da una frase che alludeva alla gioia per la rete tanto attesa. Nei commenti sono arrivati anche i messaggi affettuosi dei compagni di squadra. Spazio poi all’ironia di Hojlund, che ha scherzato sul risultato con un post provocatorio, ricevendo il sostegno e le reazioni divertite degli altri giocatori. Anche Alisson ha voluto evidenziare la forza del gruppo, celebrando la vittoria e lo spirito di squadra che ha portato ai tre punti. A strappare un sorriso ai tifosi è stato anche Kevin De Bruyne, autore di un post ironico sul tentativo di “togliere i tre punti”, accompagnato da un gesto simbolico. I compagni non hanno tardato a commentare con battute ed emoji. Infine, anche Giovane e Beukema hanno condiviso messaggi di soddisfazione, sottolineando l’importanza del successo e la compattezza della squadra, tra cuori azzurri, applausi e parole di incoraggiamento. La festa del Napoli, insomma, è continuata anche fuori dal campo.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Como-Roma: Le scelte ufficiali di Fabregas e Gasperini. Sorpresa El Sharaawy!

Senza categoria

Serie A, i risultati delle gare delle 15: Stoico Pisa! Battuto il Cagliari in 10. Il…

News

Cagliari: Espulso un titolare! Salta il Napoli

News

Lecce, il presidente: «Sconfitta amara, ma squadra in crescita»

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.