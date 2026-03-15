Napoli-Lecce, la festa continua online: tra ironia, messaggi e celebrazioni degli azzurri

Dopo il successo contro il Lecce al Maradona, l’entusiasmo del Napoli non si è fermato al fischio finale ma è proseguito anche sui social, dove i giocatori hanno condiviso emozioni e momenti della serata. Tra i protagonisti c’è stato Matteo Politano, decisivo con un gol e un assist. L’esterno azzurro ha pubblicato alcune foto della partita, accompagnate da una frase che alludeva alla gioia per la rete tanto attesa. Nei commenti sono arrivati anche i messaggi affettuosi dei compagni di squadra. Spazio poi all’ironia di Hojlund, che ha scherzato sul risultato con un post provocatorio, ricevendo il sostegno e le reazioni divertite degli altri giocatori. Anche Alisson ha voluto evidenziare la forza del gruppo, celebrando la vittoria e lo spirito di squadra che ha portato ai tre punti. A strappare un sorriso ai tifosi è stato anche Kevin De Bruyne, autore di un post ironico sul tentativo di “togliere i tre punti”, accompagnato da un gesto simbolico. I compagni non hanno tardato a commentare con battute ed emoji. Infine, anche Giovane e Beukema hanno condiviso messaggi di soddisfazione, sottolineando l’importanza del successo e la compattezza della squadra, tra cuori azzurri, applausi e parole di incoraggiamento. La festa del Napoli, insomma, è continuata anche fuori dal campo.

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