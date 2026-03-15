NewsCalcioNapoli

McTominay senza sbavature, i voti dei quotidiani allo scozzese

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha ritrovato ieri al Maradona, contro il Lecce, il suo centrocampista-bomber, Scott McTominay, e col suo ingresso in campo, insieme a De Bruyne, è cambiata la partita. Di seguito i voti dei quotidiani alla prestazione dello scozzese.

Factory della Comunicazione

Gazzetta 6 – Non impattante come De Bruyne, ma comunque utile anche solo a spaventare gli avversari. Gioca centrale, pochi sganciamenti.

Il Mattino 6 – Si piazza sottopunta e va a occupare l’area con costanza. Già vederlo mette ansia.

Repubblica 6 – Arrugginito pure lui, ma si batte.

Corriere dello Sport 6 – Torna dopo cinque partite e contribuisce alla svolta fino a esaurimento scorte.

Tuttosport 6,5 – Buon impatto. Dà subito equilibrio e forza al centrocampo del Napoli.

Corriere della Sera 6,5

Potrebbe piacerti anche
News

Il Cds vota gli azzurri ed il Napoli a due facce

Calcio

Serie A, il lunch match Verona/Genoa: le formazioni ufficiali

Calcio

Banda dimesso dall’ospedale: la nota ufficiale del Lecce

News

CdS – Napoli-Lecce 2-1, eppure l’interpretazione di Di Francesco era…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.