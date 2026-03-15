McTominay senza sbavature, i voti dei quotidiani allo scozzese

Il Napoli ha ritrovato ieri al Maradona, contro il Lecce, il suo centrocampista-bomber, Scott McTominay, e col suo ingresso in campo, insieme a De Bruyne, è cambiata la partita. Di seguito i voti dei quotidiani alla prestazione dello scozzese.

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Gazzetta 6 – Non impattante come De Bruyne, ma comunque utile anche solo a spaventare gli avversari. Gioca centrale, pochi sganciamenti.

Il Mattino 6 – Si piazza sottopunta e va a occupare l’area con costanza. Già vederlo mette ansia.

Repubblica 6 – Arrugginito pure lui, ma si batte.

Corriere dello Sport 6 – Torna dopo cinque partite e contribuisce alla svolta fino a esaurimento scorte.

Tuttosport 6,5 – Buon impatto. Dà subito equilibrio e forza al centrocampo del Napoli.

Corriere della Sera 6,5