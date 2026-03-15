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Maxi incidente nel Bergamasco: due morti e una decina di feriti

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Maxi incidente sulla strada provinciale 185 Rivoltana a Caravaggio, nel Bergamasco. E’ accaduto poco dopo le 12,30. Nello schianto tra quattro auto due persone sono morte e una decina sono rimaste ferite.  

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A perdere la vita un uomo di 38 anni e una donna di 73. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 5 e 6 anni  

Sul posto quattro ambulanze del 118, due automediche e due elicotteri. In corso i rilevi della Polizia stradale.  

 

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