Live: Colpo Como, battuta la Roma. Adesso è quarto!

Il Como vince lo scontro diretto per il quarto posto e affonda la Roma. I comaschi rimontano il vantaggio iniziale di Malen, segnato da rigore e grazie alle reti di Douvikas e Diogo Carlos si aggiudicano i tre punti; adesso la squadra di Fabregas è quarta da sola a +1 sulla Juventus e +3 proprio sulla Roma.

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I giallorossi continuano nel periodo di crisi di risultati, iniziata da circa un mese. Sulla sconfitta ha anche influito l’espulsione di Wesley.

Questo risultato giova anche al Napoli, che adesso è a +6 sul quinto posto.