Lecce, il presidente: «Sconfitta amara, ma squadra in crescita»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato la sconfitta subita contro il Napoli, soffermandosi soprattutto sull’andamento del match e sugli episodi chiave che hanno influito sul risultato. Come dichiarato al Nuovo Quotidiano di Puglia, il numero uno del club salentino ha voluto sottolineare la prestazione della sua squadra nel primo tempo e il peso dell’infortunio del centrocampista Lassana Coulibaly.

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Secondo Damiani, il Lecce ha disputato un primo tempo straordinario, creando diverse occasioni e mantenendo il controllo della partita. Il presidente ha spiegato che l’uscita dal campo di Coulibaly ha inciso sull’equilibrio mostrato nei primi 45 minuti: «Chissà come sarebbe finita se Coulibaly fosse rimasto in campo», ha commentato, evidenziando quanto il centrocampista fosse fondamentale per la fase difensiva e offensiva della squadra.

Pur riconoscendo il rammarico per il risultato, il presidente ha espresso soddisfazione per la crescita complessiva del Lecce: «Mi spiace per la sconfitta ma sono comunque soddisfatto della prestazione, la squadra sta crescendo di partita in partita grazie al lavoro di mister Di Francesco». Damiani ha inoltre voluto ribadire che la salute dei giocatori resta la priorità assoluta, facendo riferimento al momento di apprensione causato dal malore in campo di Lameck Banda, rassicurando i tifosi sul fatto che ora sta bene.

Il presidente ha concluso sottolineando la volontà di continuare a puntare su una squadra solida e competitiva, pronta a imparare dagli episodi negativi e a sfruttare le occasioni future per migliorare la propria posizione in classifica.