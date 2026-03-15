L’aneddoto esilarante di German Denis su Maradona

German Denis, ex centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare un aneddoto su Diego Armando Maradona avvenuto durante la sua esperienza in azzurro. Di seguito, le sue parole:

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“Ero a Napoli quando un giorno mi squilla il telefono: numero argentino. Rispondo e sento: ‘Ciao Germán, sono Diego Maradona’. Non ci ho creduto e ho risposto scherzando: ‘Sì, certo… e io sono Pelé’, poi ho attaccato (ride, ndr).

Dopo due minuti richiama lo stesso numero. Rispondo di nuovo e capisco subito che era davvero lui. Mi disse: ‘Sono Maradona!’. A quel punto mi sono scusato subito. Lui mi chiamava per convocarmi in Nazionale. Quando poi sono arrivato in hotel con la squadra, davanti a tutti ha raccontato l’episodio dicendo: ‘Questo qui non voleva rispondere al telefono’. Era la mia prima convocazione e c’erano tutti, anche Messi. Avrei voluto sprofondare dall’imbarazzo, ma sono ricordi bellissimi“.