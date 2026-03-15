Ilary Blasi: “Totti? Siamo ai titoli di coda, presto sposperò Bastian”

(Adnkronos) –

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller. La conduttrice lo ha rivelato oggi, domenica 15 marzo, ospite a Verissimo. Il matrimonio però arriverà solo dopo la conclusione del divorzio con Francesco Totti. “Ci siamo, siamo ai titoli di coda”, ha ironizzato Blasi parlando della separazione dall’ex capitano della Roma. “Se tutto va come deve andare, si spera tra poco”, ha aggiunto.

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La conduttrice non ha voluto svelare ulteriori dettagli sul matrimonio con l’imprenditore tedesco. Al momento è “top secret”.

Ilary Blasi ha poi parlato del suo ritorno in televisione, al timone del Grande Fratello Vip al via martedì 17 marzo su Canale 5: “Siamo pronti, sono felice di questa nuova avventura”.

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