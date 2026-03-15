Il piano di Conte per il Napoli: basi solide per il futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la vittoria del Napoli contro il Lecce pesa soprattutto nella corsa alla Champions League, ma nel dopopartita Antonio Conte ha parlato soprattutto delle prospettive future e del progetto che lo lega al club.

L’allenatore ha ricordato che il suo contratto rientra in un progetto triennale: «Quando ho firmato l’ho fatto per tre anni e il progetto è chiaramente triennale. Il mio obiettivo, quando andrò via, è lasciare fondamenta solide affinché il club resti in alto anche in futuro. Siamo al secondo anno e l’auspicio è quello di tornare a giocare la Champions». Per Conte la qualificazione alla Champions rappresenta un obiettivo fondamentale: «Passa un po’ inosservato, ma tanti allenatori di top club mettono come obiettivo principale proprio la qualificazione in Champions. Se lo fanno loro, figuratevi se non dobbiamo farlo noi che abbiamo valori patrimoniali e monte ingaggi diversi».

Nel suo intervento Conte ha parlato anche del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, spiegando che ci sarà un confronto per valutare il futuro del progetto: «Ci incontreremo serenamente, faremo delle valutazioni e se saremo tutti contenti andremo avanti. Io non faccio pressione sul contratto: se un giorno non ci fosse più sintonia saluterei con affetto e stima. Ma qui mi trovo benissimo e la voglia è quella di continuare. So che io porto aspettativa, ci si aspetta che arrivi primo o secondo, così dice la storia. Leggo che gli altri si stanno preparando per i fuochi d’artificio e noi proveremo a rispondere sul campo».