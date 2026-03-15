Il Napoli al microscopio della Gazzetta, le singole valutazioni

Il Napoli ha battuto ieri il Lecce al Maradona per 2-1, con gol di Hojlund e Politano, posizionandosi ad un punto, momentaneamente, alla seconda Milan. La Gazzetta dello Sport dà i voti alle prestazioni degli azzurri:

Factory della Comunicazione

6 Napoli

5,5 Meret Leggermente sorpreso dal colpo di testa di Siebert, poi sbaglia un’uscita su corner regalando al Lecce la palla del bis.

5,5 Beukema Molto in difficoltà con Banda e in generale con chiunque lo punti. Si riprende un po’ nella ripresa, ma è lontano dal top.

6 Buongiorno Un po’ pasticcione nella prima mezz’ora, poi pulisce gli interventi e intercetta qualche pallone teoricamente pericoloso.

5,5 Olivera Non aiuta la costruzione nel primo tempo perché Coulibaly lo disturba. Un po’ meglio nella ripresa, pur senza eccellere.

7 Politano Assist e gol: potrebbe bastare così. Ma anche nel primo tempo è tra i pochi a creare qualche problemino agli avversari.

Il peggiore 4,5 Anguissa Vederlo arrancare a centrocampo, rincorrendo avversari che vanno più veloci di lui, è il segnale del suo disagio post-infortunio.

7 Gilmour De Bruyne gli porta l’ossigeno, lui respira e comincia a correre e a far girare gambe e pallone. Ottimo secondo tempo.

5,5 Spinazzola Non sfonda sulla corsia e non trova spazi accentrandosi. Soffre dietro. Qualche buon lancio.

4,5 Elmas Non fa un movimento che resti negli occhi o che infastidisca il Lecce. Stranamente passivo. La sostituzione è inevitabile.

6 Alisson Santos Ci prova sempre: scatti, dribbling, un bel passaggio a Gilmour, ma un’occasione sprecata male sull’1-1. (

6,5 Højlund Fa la lotta con Siebert, le prende e le dà, ma il suo lavoro è sempre prezioso per la squadra. Sul gol è più svelto di tutti.

6 McTominay Non impattante come De Bruyne, ma comunque utile anche solo a spaventare gli avversari. Gioca centrale, pochi sganciamenti.

Il migliore 7,5 De Bruyne In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa.

6 Gutiérrez Pochi minuti per blindare la corsia di destra e portare il suo onesto contributo all’importante vittoria.

6 Mazzocchi Attento

s.v. Giovane

6,5 Conte Non cambia modulo e ha ragione lui anche se il 4-3-3 in corsa poteva essere un’opzione. Dribbla i problemi ed è vicino alla Champions.

Fonte: Gazzetta