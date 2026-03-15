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Il Napoli al microscopio della Gazzetta, le singole valutazioni

By Emilia Verde
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Il Napoli ha battuto ieri il Lecce al Maradona per 2-1, con gol di Hojlund e Politano, posizionandosi ad un punto, momentaneamente, alla seconda Milan. La Gazzetta dello Sport dà i voti alle prestazioni degli azzurri:

Factory della Comunicazione

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6

Napoli

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5,5
Meret
Leggermente sorpreso dal colpo di testa di Siebert, poi sbaglia un’uscita su corner regalando al Lecce la palla del bis.
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5,5
Beukema
Molto in difficoltà con Banda e in generale con chiunque lo punti. Si riprende un po’ nella ripresa, ma è lontano dal top.
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6
Buongiorno
Un po’ pasticcione nella prima mezz’ora, poi pulisce gli interventi e intercetta qualche pallone teoricamente pericoloso.
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5,5
Olivera
Non aiuta la costruzione nel primo tempo perché Coulibaly lo disturba. Un po’ meglio nella ripresa, pur senza eccellere.
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7
Politano
Assist e gol: potrebbe bastare così. Ma anche nel primo tempo è tra i pochi a creare qualche problemino agli avversari.
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Il peggiore
4,5
Anguissa
Vederlo arrancare a centrocampo, rincorrendo avversari che vanno più veloci di lui, è il segnale del suo disagio post-infortunio.
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7
Gilmour
De Bruyne gli porta l’ossigeno, lui respira e comincia a correre e a far girare gambe e pallone. Ottimo secondo tempo.
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5,5
Spinazzola
Non sfonda sulla corsia e non trova spazi accentrandosi. Soffre dietro. Qualche buon lancio.
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4,5
Elmas
Non fa un movimento che resti negli occhi o che infastidisca il Lecce. Stranamente passivo. La sostituzione è inevitabile.
6
Alisson Santos
Ci prova sempre: scatti, dribbling, un bel passaggio a Gilmour, ma un’occasione sprecata male sull’1-1. (
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6,5
Højlund
Fa la lotta con Siebert, le prende e le dà, ma il suo lavoro è sempre prezioso per la squadra. Sul gol è più svelto di tutti.
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6
McTominay
Non impattante come De Bruyne, ma comunque utile anche solo a spaventare gli avversari. Gioca centrale, pochi sganciamenti.
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Il migliore
7,5
De Bruyne
In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa.
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6
Gutiérrez
Pochi minuti per blindare la corsia di destra e portare il suo onesto contributo all’importante vittoria.
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6
Mazzocchi
Attento
s.v.
Giovane
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6,5
Conte
Non cambia modulo e ha ragione lui anche se il 4-3-3 in corsa poteva essere un’opzione. Dribbla i problemi ed è vicino alla Champions.

 

Fonte: Gazzetta

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