Il Napoli al microscopio della Gazzetta, le singole valutazioni

6
Napoli
5,5
Meret
Leggermente sorpreso dal colpo di testa di Siebert, poi sbaglia un’uscita su corner regalando al Lecce la palla del bis.
5,5
Beukema
Molto in difficoltà con Banda e in generale con chiunque lo punti. Si riprende un po’ nella ripresa, ma è lontano dal top.
6
Buongiorno
Un po’ pasticcione nella prima mezz’ora, poi pulisce gli interventi e intercetta qualche pallone teoricamente pericoloso.
5,5
Olivera
Non aiuta la costruzione nel primo tempo perché Coulibaly lo disturba. Un po’ meglio nella ripresa, pur senza eccellere.
7
Politano
Assist e gol: potrebbe bastare così. Ma anche nel primo tempo è tra i pochi a creare qualche problemino agli avversari.
Il peggiore
4,5
Anguissa
Vederlo arrancare a centrocampo, rincorrendo avversari che vanno più veloci di lui, è il segnale del suo disagio post-infortunio.
7
Gilmour
De Bruyne gli porta l’ossigeno, lui respira e comincia a correre e a far girare gambe e pallone. Ottimo secondo tempo.
5,5
Spinazzola
Non sfonda sulla corsia e non trova spazi accentrandosi. Soffre dietro. Qualche buon lancio.
4,5
Elmas
Non fa un movimento che resti negli occhi o che infastidisca il Lecce. Stranamente passivo. La sostituzione è inevitabile.
6
Alisson Santos
Ci prova sempre: scatti, dribbling, un bel passaggio a Gilmour, ma un’occasione sprecata male sull’1-1. (
6,5
Højlund
Fa la lotta con Siebert, le prende e le dà, ma il suo lavoro è sempre prezioso per la squadra. Sul gol è più svelto di tutti.
6
McTominay
Non impattante come De Bruyne, ma comunque utile anche solo a spaventare gli avversari. Gioca centrale, pochi sganciamenti.
Il migliore
7,5
De Bruyne
In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa.
6
Gutiérrez
Pochi minuti per blindare la corsia di destra e portare il suo onesto contributo all’importante vittoria.
6
Mazzocchi
Attento
s.v.
Giovane
6,5
Conte
Non cambia modulo e ha ragione lui anche se il 4-3-3 in corsa poteva essere un’opzione. Dribbla i problemi ed è vicino alla Champions.
Fonte: Gazzetta