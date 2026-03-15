Il futuro di Conte: «Restare? L’intenzione è quella. Voglio continuare a Napoli»

Le parole del mister azzurro alla fine della sfida del Maradona:

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«Io quando ho firmato l’ho fatto per tre anni. Il progetto sarebbe di tre anni. Quando sono arrivato al Napoli dissi che volevo lasciare delle fondamenta solide. Siamo al secondo anno e abbiamo vinto due trofei e giocato la Champions. Sento gli allenatori dei top club che mettono come obiettivo la Champions. Se lo fanno loro, figuriamoci se non dobbiamo farlo noi, visto che parliamo di valori patrimoniali diversi. Ci incontreremo con il presidente e faremo le valutazioni di questi due anni. Se saremo contenti continueremo. Io sono uno che non lega il Napoli al proprio contratto. Se non ci dovesse essere più sintonia, saluterò con grande affetto. Io qui mi trovo benissimo, anche la mia famiglia. La voglia sarebbe quella di continuare, se ci saranno i presupposti lo faremo. So che io porto aspettativa e porto richiesta. Per i media, per le altre squadre. Io devo arrivare primo o secondo, così dice la storia. Gli altri si stanno preparando per i fuochi d’artificio e noi cercheremo di rispondere sul campo», ha concluso Conte. Fonte: Il Mattino