Il Cds vota gli azzurri ed il Napoli a due facce
E’ un Napoli a due facce quello visto ieri sera al Maradona. Lento, macchinoso e svogliato nel primo tempo, propositivo e incisivo nella ripresa, soprattutto grazie all’ ingresso di McTominay e De Bruyne. Il Corriere dello Sport dà i voti a queste due facce azzurre:
Conte 6,5 – Il suo Napoli soffre tanto e produce un solo tiro nel primo tempo, ma è bravo a cambiare volto alla squadra all’intervallo con le mosse e magari anche con le parole giuste.
Meret 5,5 – Incerto in uscita, soprattutto sui calci d’angolo, ma pronto su Stulic al 45’.
Beukema 5 – Che pasticcio sul gol del Lecce: Siebert gli ruba tempo e spazio con furbizia e prontezza. Anche Banda gli crea più d’un problema.
Buongiorno 6,5 – Anticipi e grande foga nella marcatura di Stulic, ma a volte è proprio questo eccesso di adrenalina a indurlo in qualche errore. In generale, però, positivo.
Olivera 6,5 – Si dedica a Pierotti e collabora con Buongiorno alla cura di Stulic e Cheddira. Vince 9 duelli.
Politano 7,5 – L’uomo della svolta. Quinto assist al 1’ di un secondo tempo in cui cambia marcia e aumenta i giri e primo gol in campionato dopo quasi un anno. Non segnava dal 30 marzo 2025 e lo fa molto bello.
Mazzocchi (27’ st) 6 – Forza fresca nel finale.
Anguissa 4,5 – Scolastico nei passaggi, strozzato da Ngom e soprattutto in debito fisico. Perde possessi (8) e duelli: che brividi con Tiago su un calcio d’angolo. Sostituzione inevitabile.
De Bruyne (1’ st) 7 – Entra e aumenta il tasso di qualità: è il suo Dna. Ricama calcio, innesca Alisson due volte e aumenta anche la pressione.
Gilmour 6,5 – Alla prima giocata in verticale innesca il pareggio, dopo una fase di enorme sofferenza. Cresce con McT e Kevin a fare gioco al suo fianco.
Spinazzola 6 – Ci prova sin dall’inizio, pur senza grandi lampi. Ma è sempre vivace.
Gutierrez (27’ st) 6 – Entra bene, energico e lucido.
Elmas 5 – Due passi indietro rispetto al Toro: rimbalza sul muro Tiago-Gallo e non sfonda mai. E anche lui saluta all’intervallo.
McTominay (1’ st) 6 – Torna dopo cinque partite e contribuisce alla svolta fino a esaurimento scorte.
Alisson 6 – Nella prima metà soffre la pressione di Pierotti, poi cresce un bel po’ quando la squadra si sblocca: sfiora due volte il gol, martella la sinistra.
Giovane (40’ st) sv
Hojlund 7 – Nuovo record in Serie A: 10 gol, come all’esordio con lo United. Ritrova la via maestra al Maradona dopo più di 3 mesi. Dal 7 dicembre.