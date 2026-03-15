I numeri di mister Conte raggiunti proprio col suo Lecce

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha raggiunto numeri importanti ieri, proprio contro il suo Lecce, battendolo al Maradona per 2-1. Il Corriere dello Sport scrive: “A proposito di punti: contro il suo Lecce, la sua storia, Conte ha centrato il successo numero 180 e quota 600 punti in Serie A. Il Lecce, invece, seppur a testa alta ha perso terreno in quota salvezza e osserverà con assoluto interesse Cremonese-Fiorentina, in attesa di sfidare la Roma all’Olimpico prima della sosta. Due turni tremendi”.

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