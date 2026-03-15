Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di arrivo
(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il pilota italiano riporta l’Italia sul gradino più alto del podio vent’anni dopo l’ultima volta, conquistando il primo Gp della carriera sul circuito di Shanghai.
Dietro di lui, sul podio il compagno di squadra George Russell, secondo, e Lewis Hamilton. Quarto Leclerc sull’altra Ferrari.
Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Cina di oggi, domenica 15 marzo:
1. Andrea Kimi Antonelli
2. George Russell
3. Lewis Hamilton
4. Charles Leclerc
5. Oliver Bearman
6. Pierre Gasly
7. Liam Lawson
8. Isack Hadjar
9. Carlos Sainz
10. Franco Colapinto
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