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Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di arrivo

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il pilota italiano riporta l’Italia sul gradino più alto del podio vent’anni dopo l’ultima volta, conquistando il primo Gp della carriera sul circuito di Shanghai. 

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Dietro di lui, sul podio il compagno di squadra George Russell, secondo, e Lewis Hamilton. Quarto Leclerc sull’altra Ferrari.  

Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Cina di oggi, domenica 15 marzo:  

1. Andrea Kimi Antonelli
 

2. George Russell 

3. Lewis Hamilton 

4. Charles Leclerc 

5. Oliver Bearman 

6. Pierre Gasly 

7. Liam Lawson 

8. Isack Hadjar 

9. Carlos Sainz 

10. Franco Colapinto 

 

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