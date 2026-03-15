Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos’è successo

(Adnkronos) – Prosegue il disastroso avvio del Mondiale di Formula 1 per l’Aston Martin. Dopo le difficoltà viste in Australia nella prima gara, il team di Silverstone ha vissuto un altro weekend da dimenticare nel Gran Premio di Cina di oggi, domenica 15 marzo, con i due ritiri di Stroll e Alonso.

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Molto preoccupante il problema che ha fermato Fernando Alonso al 35° giro della gara sul circuito di Shanghai. Lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa delle intense vibrazioni della monoposto, impossibili da gestire. Una situazione anche pericolosa, come confermato da alcuni video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, con la onboard della sua monoposto.

I filmati mostrano lo spagnolo costretto a staccare addirittura le mani dal volante nel rettilineo, per cercare sollievo a causa delle eccessive vibrazioni. Un caso quasi imbarazzante per l’Aston Martin, che dovrà sfruttare le prossime settimane per cercare nuove soluzioni in grado di dare una macchina affidabile ai piloti.

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