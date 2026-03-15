Duri i quattro mesi senza De Bruyne, ma ora la classifica parla chiaro

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è tornato, non dal primo minuto ieri contro il Lecce, ma dal secondo tempo in poi, quando con McTominay, hanno ridato verve e intensità alla gara degli azzurri. Il Corriere dello Spor scrive: “Il Maradona e il calcio italiano hanno perso quattro mesi di magnifiche occasioni per ammirare questo fuoriclasse infinito, enorme come il Modric milanista. Di questo passo, con l’Inter in frenata e il Diavolo atteso dalla Lazio, il 6 aprile andrà in scena uno scontro diretto super: il Napoli è momentaneamente terzo a -1 dal Milan e a +8 su Como e Roma, oggi faccia a faccia. Ovvero: il vantaggio napoletano aumenterà su qualcuno o su entrambe”.

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Fonte foto SSCN