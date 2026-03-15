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Doppio volto del Napoli, secondo tempo vincente sul Lecce (2-1)

By Giuseppe Sacco
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Il Napoli conquista una vittoria sofferta ma preziosa allo stadio Maradona battendo il Lecce per 2-1 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

 

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Il match si era messo subito in salita per gli azzurri. Al 2° minuto infatti il Lecce trova il vantaggio con Siebert, bravo a sfruttare una situazione favorevole e a sorprendere la difesa del Napoli. Il gol gela per qualche istante lo stadio, ma la squadra partenopea reagisce con carattere cercando subito di imporre il proprio gioco.

Il Napoli aumenta progressivamente il possesso palla e prova a costruire occasioni offensive. Nonostante diversi tentativi nel primo tempo, la difesa del Lecce riesce a contenere le iniziative azzurre fino all’intervallo.

La svolta arriva immediatamente nella ripresa. Dopo appena un minuto, al 46°, Hojlund trova il gol del pareggio con una conclusione efficace che riporta la gara in equilibrio e riaccende l’entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti.

Il Napoli continua a spingere e al 66° arriva il gol decisivo firmato da Politano. L’esterno azzurro finalizza un’azione ben costruita e porta avanti la squadra di casa, completando la rimonta.

Nel finale il Lecce prova a reagire, ma la squadra di casa gestisce il vantaggio con ordine fino al fischio finale.

Una vittoria importante per il Napoli, che dimostra carattere e qualità riuscendo a ribaltare una partita iniziata nel modo peggiore.

Statistiche della partita

Statistica Napoli Lecce
Possesso palla 70% 30%
Tiri in porta 4 2
Tiri totali 12 12
Falli commessi 11 7
Calci d’angolo 7 7

Marcatori:

2′ Siebert (Lecce)

46′ Hojlund (Napoli)

66′ Politano (Napoli)

A cura di Giovanni Mirengo

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