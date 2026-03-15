De Giuseppe: ”De Bruyne sta meglio adesso che ad agosto”

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

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”De Bruyne? Persone a lui vicine mi hanno detto che sta meglio oggi, rispetto a quando è arrivato a Dimaro la scorsa estate. E il suo processo di reinserimento negli schemi e nelle ripetute è stato naturale. Tutti se lo aspettavano più macchinoso, invece non è stato così. In un’azione dove spazza il pallone col Torino alzando il flessore lì ho capito che stava veramente bene.”