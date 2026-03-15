Conte su Hojlund: ”Può ancora migliorare”

Intervenuto nella conferenza stampa post Napoli-Lecce, Antonio Conte elogia cosi Hojlund: “Cresciuto tanto e può farlo ancora: dipende da lui… è migliorato tanto in stagione ma ha ancora margini.”

Factory della Comunicazione

“È un ragazzo che è cresciuto tanto, può migliorare sul colpo di testa. Su altre situazioni è cresciuto tanto, sull’attacco alla profondità e la difesa della palla. È stato a casa questa settimana per un virus intestinale. Per noi è importante perché fa reparto, pressa e tiene palla. È un ragazzo umile, dipende da lui dove vuole arrivare. Perché ha margini di crescita ed è un attaccante forte”.