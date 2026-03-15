Como-Roma: Le scelte ufficiali di Fabregas e Gasperini. Sorpresa El Sharaawy!

Big match dal sapore di Champions League al Sinigaglia di Como, dove va in scena la sfida tra Como e Roma, le due squadre in questo momento a pari punti in classifica e in piena lotta per il quarto posto, occupato momentaneamente dalla Juventus, vincente ieri nella trasferta con l’Udinese.
Di seguito le scelte di Fabregas e Gasperini:
COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Valle; Caqueret, Baturina; Paz. All. Fabregas
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini