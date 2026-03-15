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Chiariello: ”Obbiettivo 2°posto, ma l’Inter…”

L'editoriale

By Lorenzo Capobianco
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Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce nel suo consueto editoriale:

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“Terza vittoria, terzo 2-1 che sta diventando risultato, speriamo, periodico a questo punto perché il Napoli deve vincere quant’è più possibile da qui alla fine del campionato per azzannare il secondo posto detenuto dal Milan e osservare quello che succede. Quello che succede è che l’Inter ha frenato, ha perso il derby, ha pareggiato oggi con l’Atalanta, ma le polemiche arbitrali ora sono al calor bianco perché siamo passati dalla Marotta League al complotto contro l’Inter”

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