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Cesarano: “Napoli scombinato, ma con carattere: vittorie così dimostrano i valori della squadra”

Queste le parole del giornalista Rino Cesarano

By Sara Di Fenza
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Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato del Napoli e della vittoria di ieri degli azzurri contro il Lecce.

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Di seguito le sue parole:

“Questo è un Napoli scombinato, cioè è un Napoli che ogni volta riesce a mettere in campo sempre una formazione sorprendente. Ha preso gol un’altra volta, ma ha preso gol su palla inattiva, da calcio d’angolo. I calci d’angolo si provano e se tu cambi sempre i centrali, cambi il centrocampo, non hai quell’intesa. Chi va? Salti tu? Salto io? E poi marca a zona lì in mezzo al campo. C’è stato un equivoco, nessuno ha saltato e ha preso gol. Una volta prova Jesus, poi un’altra volta… è troppo scombinato.

Ma soprattutto in mezzo al campo è impensabile la coppia Anguissa-Gilmour. Ha costretto anche Gilmour a fare degli straordinari, a perdere dei riferimenti, a giocar male.

Quando è entrato McTominay è cresciuto anche Gilmour, quindi ci sono delle spiegazioni anche razionali, perché il gol del pareggio nasce da Gilmour. È stata un’intuizione geniale di Gilmour a pescare Politano lì in mezzo e quindi voglio dire, quando tu in mezzo al campo sei così corto e cosi scombinato, cioè sfilacciato, non hai ricambi. Perché adesso Lobotka, rischia di perdere anche la nazionale. Però sono proprio queste vittorie che ti danno l’idea che questa squadra ha comunque dei valori. È una squadra che ha dei valori caratteriali e anche tecnici”.

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