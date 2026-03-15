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Calamai: “Napoli in rimonta sul Lecce, De Bruyne incanta e la Champions è vicina”

By Emanuela Menna
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Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, analizza la crescita del Napoli: con il rientro dei titolari, gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva. Di seguito, le sue parole:

Factory della Comunicazione

Certezze che partita dopo partita sta ritrovando il Napoli. I partenopei hanno ribaltato il risultato contro un generoso Lecce. La qualificazione alla prossima Champions è a un passo”.

Il futuro di Conte e il ritorno di De Bruyne.
E dopo aver centrato questo obiettivo, comunque importante, arriverà anche il momento del faccia a faccia decisivo tra il presidente De Laurentiis e Conte. Un passaggio decisivo per costruire il Napoli della prossima stagione. Che dovrà dare nuovamente l’assalto allo scudetto e magari andare più avanti nella Coppa più prestigiosa. Intanto contro il Lecce il Napoli e la Serie A hanno riscoperto le magie di De Bruyne. Livello altissimo.”

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