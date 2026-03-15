Calaiò: “Napoli brutto nel primo tempo, poi Conte la ribalta con McTominay e De Bruyne”

Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole:

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“Primo tempo pessimo da parte del Napoli. Il Napoli poi sfodera nella ripresa una pressione incredibile grazie agli aggiustamenti tattici di Conte e grazie agli ingressi dei campioni McTominay e De Bruyne, che hanno letteralmente cambiato la partita.

Secondo posto nel mirino e non solo.

“E’ salito in cattedra anche Gilmour, il Napoli trova una vittoria fondamentale per il percorso Champions e per mettersi a – dal Milan e mettergli pressione. E chi lo sa magari si può ancora sognare, perché l’Inter pareggiando ha un po’ riaperto il campionato“.