Cagliari: Espulso un titolare! Salta il Napoli

Durante la gara tra Pisa e Cagliari, terminata 3-1 per i padroni di casa, è stato espulso il difensore slovacco Adam Obert.

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Il calciatore rossoblu era stato ammonito per simulazione al minuto 59, e poi ha ricevuto il secondo giallo a pochi minuti dal termine per proteste.

Salterà quindi soltanto una gara, che è quella contro il Napoli in casa venerdì sera.

Le brutte notizie per il Cagliari non sono finite perchè su quella fascia oltre al già citato Obert non sarà disponibile nemmeno Idrissi, il quale ha terminato anzitempo la sua stagione.