NewsCalcioNapoli

Cagliari: Espulso un titolare! Salta il Napoli

Il difensore ha ricevuto due gialli in mezz'ora

By Sara Di Fenza
0

Durante la gara tra Pisa e Cagliari, terminata 3-1 per i padroni di casa, è stato espulso il difensore slovacco Adam Obert.

Factory della Comunicazione

Il calciatore rossoblu era stato ammonito per simulazione al minuto 59, e poi ha ricevuto il secondo giallo a pochi minuti dal termine per proteste.

Salterà quindi soltanto una gara, che è quella contro il Napoli in casa venerdì sera.

Le brutte notizie per il Cagliari non sono finite perchè su quella fascia oltre al già citato Obert non sarà disponibile nemmeno Idrissi, il quale ha terminato anzitempo la sua stagione.

Potrebbe piacerti anche
News

Lecce, il presidente: «Sconfitta amara, ma squadra in crescita»

News

GP Cina-Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari. Finalmente Hamilton, gara da…

News

Conte cambia la partita: De Bruyne e McTominay accendono la rimonta azzurra

News

Le parole della mamma di Domenico prima di Napoli-Lecce

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.