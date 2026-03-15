CalcioNewsRassegna Stampa

Banda dimesso dall’ospedale: la nota ufficiale del Lecce

By Gabriella Calabrese
0

Grande spavento ieri sera al Maradona nei minuti finali di Napoli/Lecce, quando il salentino Lameck Banda si è accasciato al suolo portando la mano al petto. Il Nuovo Quotidiano di Puglia conferma che il giocatore, subito soccorso, ha trascorso la notte in ospedale, il Cardarelli di Napoli per accertamenti. Banda ora è fuori pericolo e le sue condizioni non destano preoccupazione, secondo quanto riferito anche dal club giallorosso in una nota ufficiale. Si legge: “Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Napoli-Lecce 2-1, eppure l’interpretazione di Di Francesco era…

News

Duri i quattro mesi senza De Bruyne, ma ora la classifica parla chiaro

News

Napoli-Lecce, un solo cartellino giallo per Abisso

News

I numeri di mister Conte raggiunti proprio col suo Lecce

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.