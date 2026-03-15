Banda dimesso dall’ospedale: la nota ufficiale del Lecce

Grande spavento ieri sera al Maradona nei minuti finali di Napoli/Lecce, quando il salentino Lameck Banda si è accasciato al suolo portando la mano al petto. Il Nuovo Quotidiano di Puglia conferma che il giocatore, subito soccorso, ha trascorso la notte in ospedale, il Cardarelli di Napoli per accertamenti. Banda ora è fuori pericolo e le sue condizioni non destano preoccupazione, secondo quanto riferito anche dal club giallorosso in una nota ufficiale. Si legge: “Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.