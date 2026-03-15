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Alisson Santos: “Vittoria importante col Lecce. Napoli è un sogno, voglio aiutare la squadra con gol e assist”

Queste le parole del fantasista azzurro Alisson Santos

By Sara Di Fenza
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L’attaccante azzurro Alisson Santos, ha parlato dopo la partita contro il Lecce, a Radio Crc, della gara e in generale della stagione azzurra.

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Di seguito le sue parole:

“Volevamo la vittoria, era molto importante vincerla. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, però abbiamo provato dall’inizio a fare bene. Hanno gestito bene le marcature, poi dopo il vantaggio hanno giocato molto bene nella prima metà della gara”

“Mi sto trovando molto bene qui, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. Sono molto felice di stare a Napoli. Spero di poter continuare così per dare una mano alla squadra. Abbiamo tutti una buona connessione tra noi, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. La Serie A è un campionato competitivo, essere qui in Italia è un sogno. Voglio dare una mano alla squadra con gol o assist”

“Pensiamo partita dopo partita, la cosa più importante per noi è vincerle tutte. Stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro. La nostra concentrazione deve restare sempre alta”.

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