Alisson Santos: “Mi sto trovando bene, voglio dare una mano con gol ed assist”

E’ arrivato a gennaio, ma si è inserito molto presto nei meccanismi di Conte. Ieri, contro il Lecce, è sembrato anche in sintonia con il rientrante De Bruyne. Al termine della gara contro i salentini, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

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“Volevamo la vittoria. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, hanno gestito bene le marcature e dopo il vantaggio hanno giocato molto bene. Qui mi sto trovando bene, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. Sono felice di stare a Napoli e spero di poter continuare così per dare una mano alla squadra. Abbiamo tutti una buona connessione tra noi, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. La Serie A è un campionato competitivo, essere qui in Italia è un sogno. Voglio dare una mano alla squadra con gol o assist. Terza vittoria consecutiva? Pensiamo partita dopo partita, la cosa più importante per noi è vincerle tutte. Stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro. La nostra concentrazione deve restare sempre alta“.