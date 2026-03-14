VIVI IL LIVE – Napoli-Lecce: azzurri per blindare ulteriormente la zona Champions!

Premere f5 per aggiornare la pagina

“Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti europei. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Dovremmo aspettare il recupero di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Potrebbe essere dannoso e pericoloso per noi cambiare questo modulo“.

Factory della Comunicazione

Cosa vuole costruire?

“Quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest’anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c’è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso“. Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn (TMW).

DAL TERRENO DI GIOCO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, McTominay, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi. All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti; Ngom, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira All. Di Francesco

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

DAL MARADONA

MATCHDAY

PRECEDENTI CON IL LECCE

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 29 15 9 5 47 2 Serie B 8 3 4 1 11 10 Coppa Italia 3 1 1 1 3 2 40 19 14 7 61 38

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

Nove i precedenti con il Napoli per il ‘fischietto’ siciliano, quasi tutti positivi. Con lui gli azzurri hanno vinto 9 volte, perdendo in Coppa Italia (il pesante 0-4 col Frosinone) e pareggiando in una circostanza. Ma non è stato un pari qualsiasi: si tratta dell’1-1 del 4 maggio 2023, Udinese-Napoli che consegnò ufficialmente lo scudetto al Napoli di Spalletti.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Abisso (Palermo); Assistenti: Imperiale-Ceccon, IV Uomo: Galipò. VAR: Nasca, AVAR: Fabbri.

Blindare ulteriormente la zona Champions: è questo l’obiettivo del Napoli, di scena al Maradona contro il Lecce (calcio d’inizio ore 18.00). Reduci da due successi consecutivi, gli azzurri – a quota 56 punti – vogliono sfruttare ancora il fattore campo per incrementare il vantaggio sulle dirette rivali Como e Roma, entrambe indietro di cinque lunghezze e pronte a darsi battaglia nello scontro diretto del Sinigaglia in programma domani. Di fronte i salentini di Eusebio Di Francesco: se il campionato finisse oggi, i pugliesi sarebbero salvi e a Fuorigrotta vogliono trarre il massimo approfittando anche del match fra Cremonese e Fiorentina, autentico spareggio salvezza.