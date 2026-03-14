Sprint Champions: Napoli e Conte verso nuovi record

Il Napoli arriva al Maradona con un record impressionante: 24 partite di imbattibilità interna (440 giorni), 13 in questa stagione. Il Lecce, ultimo attacco del campionato con 20 gol segnati, fatica a creare pericoli contro i partenopei.

Factory della Comunicazione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe eguagliare il primato di 14 vittorie consecutive in casa raggiunto da Sarri nel 2015-2016 e, con una vittoria, arriverebbe a 600 punti e 180 vittorie in carriera in Serie A da allenatore. Il tutto contro il Lecce: la sua città, la sua prima squadra da calciatore in A quarant’anni fa.

In più, il tecnico potrà contare di nuovo su tre elementi dei Fab: Anguissa, Kevin De Bruyne e McTominay. Giovedì, a Cagliari, dovrebbe tornare anche Stanislav Lobotka, e con Gilmour già a pieno regime, i Fab Four si riuniranno dopo mesi di assenza.

Il messaggio è chiaro: il Napoli sta gradualmente recuperando i suoi big e ha materiale umano di qualità per lo sprint finale verso la Champions. Non resta che cogliere le opportunità del calendario, seppur non sia mai facile.