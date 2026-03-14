Si aprono le porte per un futuro con Antonio Conte, parola di Ds

Per centrare senza troppo soffrire l’obiettivo Champions il Napoli deve eliminare il difetto dei gol subiti. Troppi, con partite che rischiano di essere riaperte, come le ultime due con Verona e Torino. Non inganni la posizione del Lecce, appena più su della terz’ultima. La squadra di Di Francesco, tornato alla ribalta dopo stagioni difficili grazie alla chance concessa dal presidente Sticchi Damiani e dal direttore sportivo Corvino, ha vinto tre delle ultime cinque partite, lo stesso numero di successi che aveva realizzato nelle prime diciassette giornate. È in un buon momento di forma e cercherà di sfruttare i “vuoti” che improvvisamente assalgono il Napoli e sui quali lavora Conte, per nulla turbato da certi giudizi sulla stagione azzurra che non tengono conto di evidenti difficoltà, interne (gli infortuni) ed esterne (gli arbitraggi). Il direttore sportivo Manna ha evidenziato a reti unificate quanto Il Mattino scrive da mesi: «Progettiamo il futuro con Conte. Il lavoro che è stato fatto è positivo, in altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa. Conte è determinante, una ancora di salvezza».

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Fonte: Il Mattino