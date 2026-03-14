Serie A, l’Inter si ferma ancora: a San Siro solo 1-1 contro l’Atalanta. Il Milan può riavvicinarsi!

Si ferma ancora l’Inter dopo il ko nel derby di sei giorni fa. A San Siro era atteso il riscatto della squadra di Cristian Chivu, fermata invece da un’Atalanta mai doma nonostante le scorie delle sei reti incassate dal Bayern Monaco. La gara, dopo un inizio equilibrato, si sblocca al 26′, quando Dumfries irrompe su un cambio campo di Dimarco, trova in qualche modo Thuram, che a sua volta serve Barella, abile ad allargare per Pio Esposito, che col sinistro sorprende Carnesecchi.

Il vantaggio dà ai nerazzurri di casa la spinta per trovare il raddoppio, in particolare nel secondo tempo quando Dumfries e Thuram hanno le opportunità più ghiotte. L’Atalanta resta in partita e, dopo un provvidenziale salvataggio di Carlos Augusto su cross di Bernasconi, trova il pareggio con Krstovic al minuto 82. Una rete destinata a sollevare polemiche: Dumfries è in netto vantaggio su Sulemana, cade a terra dopo una spinta, ma l’arbitro non fischia niente, Sulemana calcia, Sommer respinge ed il montenegrino insacca l’1-1, che fa infuriare i tifosi di casa e genera l’espulsione per proteste di Chivu. L’Inter è ora a quota 68 ed il Milan, di scena domani sul campo della Lazio, in caso di vittoria può portarsi a meno cinque.