Serie A, Juventus di misura a Udine: decide Boga, annullato un gol a Conceição

Basta un lampo alla Juventus per espugnare il campo della Udinese. Nella gara della 29ª giornata di Serie A, disputata la sera del 14 marzo, i bianconeri si impongono 1-0 grazie alla rete di Jeremie Boga al 38’, su assist di Kenan Yıldız, al termine di una partita combattuta e ricca di tensione soprattutto nel secondo tempo.
La squadra torinese parte con maggiore iniziativa, cercando di gestire il possesso e di colpire con le accelerazioni degli esterni. L’Udinese risponde con ordine e prova a sfruttare le ripartenze, mantenendo la gara in equilibrio per buona parte della prima frazione.
L’episodio che sblocca il match arriva al 38’. Yıldız trova spazio tra le linee e serve un pallone preciso in area per Boga, che controlla e batte il portiere friulano con una conclusione secca, portando avanti la Juventus.
Nella ripresa l’Udinese prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, mentre la Juventus cerca di colpire negli spazi lasciati dalla difesa avversaria. Il match si riaccende al 71’, quando Francisco Conceição trova la via della rete per quello che sembrava il raddoppio bianconero. L’esultanza dura però pochi istanti: dopo il controllo arbitrale il gol viene annullato.
Nel finale i friulani tentano l’assalto, ma la difesa juventina resiste e porta a casa tre punti pesanti. La Juventus consolida così la propria posizione in classifica, mentre l’Udinese resta a mani vuote nonostante una prova generosa davanti al proprio pubblico.