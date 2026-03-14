RIVIVI IL LIVE – Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano ribaltano i pugliesi! Azzurri saldamente terzi

FINE PARTITA

95′ E la gara finisce qui! Il Napoli con un grande secondo tempo ribalta il Lecce (2-1) e guadagna il terzo successo consecutivo! Dopo il vantaggio salentino con Siebert, è arrivata la rimonta grazie alle reti di Hojlund e Politano! Azzurri a quota 59, saldi al terzo posto; i pugliesi restano a 27! Da registrare, nei minuti finali, il grande spavento per le condizioni di Banda (uscito in barella dopo aver perso i sensi per qualche attimo)

Factory della Comunicazione

94′ De Bruyne guadagna corner, ultimi secondi

93′ Nulla di fatto sulla battuta di Ramadani, il Napoli può respirare

93′ Pericolosa punizione per il Lecce

91′ Hojlund guadagna un prezioso fallo facendo respirare i suoi

91′ Il Lecce chiuderà in dieci uomini

90′ Nulla di fatto sulla punizione battuta dal Lecce. Nel frattempo concessi cinque minuti di recupero!

89′ Banda portato in barella fuori dal campo. Applausi di sollievo del pubblico e dei calciatori sul terreno di gioco

88′ Attimi di tensione al Maradona, ma Banda dovrebbe aver ripreso conoscenza. In campo c’è la barella

86′ Gioco ancora fermo. Banda a terra accasciatosi improvvisamente! Tutto lo stadio col fiato sospeso!

85′ Ultima i cambi Antonio Conte: esce Alisson, dentro Giovane. Per il Lecce fuori Ngom e dentro Fofana

84′ Riparte il Napoli con una bella azione manovrata, ma Hojlund perde il contatto con la sfera

83′ Prevedibile il lancio lungo di un avversario, Meret blocca comodamente la sfera

81′ Ancora pericoloso il Lecce, poi il tiro dalla distanza di Ramadani termina sul fondo

79′ Proprio il neoentrato N’Dri batte malissimo una rimessa laterale e regala di fatto la sfera al Napoli, che può respirare quando stiamo per entrare negli ultimi dieci minuti più recupero

78′ Doppio cambio nel Lecce, che resta in avanti: fuori Pierotti e Gallo, dentro N’Dri e Ndaba

76′ Alisson! Ancora il brasiliano: tiro centrale ma Falcone c’è!

75′ Gilmour cerca in verticale Hojlund, chiuso all’ultimo in corner da Siebert. Il Napoli resta in attacco

73′ Alisson! Ancora gran lavoro di De Bruyne a servire il brasiliano, il cui tiro termina di poco sul fondo

71′ Non ce la fa l’esterno: al suo posto il difensore ex Girona. Esce anche Spinazzola, sostituito da Mazzocchi

70′ Problemi per Politano fermo a terra, intanto si scalda Gutierrez

70′ Il Lecce non ci sta e guadagna un corner

66′ Goooooooaaaallll del Napoli! Gli azzurri ribaltano tutto: corner dalla sinistra battuto da De Bruyne con Politano che si libera sul secondo palo e batte Falcone trovando la prima gioia stagionale! 2-1 Napoli!

64′ Doppia occasione per il Napoli! De Bruyne prima serve Alisson che si vede respingere la conclusione da Falcone, poi il belga da lontano non inquadra la porta! Azzurri pericolosi!

63′ Lecce vicino alla rete! Banda scappa via ed inizialmente Spinazzola è sul pallone, poi svirgolato per l’ex Cheddira il cui tiro non è preciso

62′ Politano tenta d’innescare Hojlund ma la sfera è lunga e la presa comoda per Falcone

60′ Dopo una bella azione manovrata da Spinazzola e McTominay, Hojlund a porta sguarnita mette fuori ma era tutto fermo per fuorigioco

59′ Gandelman trattiene irregolarmente McTominay, che guadagna un fallo e permette al Napoli di portarsi in avanti. I ritmi iniziali paiono essere ora più bassi

58′ Secondo cambio per il Lecce: fuori Stulic, dentro l’ex Cheddira

56′ Beukema trattiene irregolarmente Banda sulla trequarti. Il Lecce può beneficiare del possesso del pallone

52′ Hojlund! L’attaccante sfiora di testa il pallone su cross, l’ennesimo, di Politano. Palla sul fondo ma il Napoli ha un piglio diverso in quest’avvio di ripresa!

51′ Errore di Gallo che, nel tentativo di servire Banda, si trascina fuori la sfera. Nonostante il gol subito, il Lecce non pare aver accusato il colpo!

49′ Dopo il pareggio il Napoli sembra aver acquisito nuova linfa: Alisson mette in mezzo un pallone che Siebert spazza via!

48′ Reagisce subito il Lecce! Punizione battuta e colpo di testa da posizione defilata di Tiago Gabriel, palla sul fondo!

46′ Goooooooaaaaalllll del Napoli! Gilmour recupera un pallone preziosissimo e serve Politano, che si accentra e serve Hojlund per l’1-1 azzurro!

46′ Inizia la ripresa! Subito tre cambi: il Napoli sostituisce Anguissa ed Elmas per De Bruyne e McTominay – al rientro in campo dal 7 febbraio – mentre in casa Lecce fuori Coulibaly e dentro Gandelman

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 Termina qui il primo tempo! Napoli sotto nel punteggio a causa del gol di Siebert dopo tre minuti. Azzurri sottotono e vicini a capitolare in altre circostanze, salvati da Meret!

45′ Dopo lo scampato pericolo, gli azzurri ripartono e vanno al tiro con Politano che dà solo l’illusione della rete. Intanto ci saranno due minuti di recupero

44′ Meret salva il Napoli! Pierotti ruba ancora palla e serve Stulic, sul cui tiro potente ci sono i guantoni del numero uno azzurro! Angolo Lecce

42′ Iniziano intanto a riscaldarsi De Bruyne e McTominay, che potrebbero subentrare nella ripresa

40′ Abisso ferma il gioco per consentire le cure a Coulibaly, che deve aver sentito tirare i muscoli della gamba dopo il problema dei minuti iniziali. Da valutare le sue condizioni

38′ Si fa vedere il Napoli! Politano va al cross per Hojlund ma il danese non riesce ad impattare la sfera e l’azione sfuma!

36′ Timida pressione da parte degli azzurri ma la manovra continua a peccare di fluidità

34′ Banda! Ancora un pallone perso dal Napoli nella trequarti, il centrocampista leccese recupera la sfera e prova il tiro che termina però alto

30′ Alisson recupera palla ed anticipa Danilo Veiga per poi servire Hojlund, ma il suo tentativo è debole e non sorprende Falcone

28′ Il pallone è spazzato via dalla difesa azzurra ma finisce ancora fra i piedi dei salentini, la cui manovra armonica non incappa in alcun contrasto

27′ Il Lecce manovra ancora il pallone e conquista un altro corner

25′ Nulla di fatto, il Napoli può ripartire

24′ Fallo sulla trequarti di Anguissa, uno dei più in difficoltà sin qui, e punizione pericolosa per il Lecce

22′ Il Napoli fa girare palla alla ricerca del pertugio giusto, in un match fin qui davvero complicato

19′ Siebert trattiene irregolarmente Hojlund. Punizione per il Napoli e ammonizione per l’autore del gol che sta decidendo fin qui la gara

17′ Risponde il Napoli! Alisson va via sulla sinistra e serve Gilmour, il cui tiro – debole – si spegne alla destra di Falcone

15′ Lecce ancora vicino al raddoppio! Tiago Gabriel colpisce di testa mandando fuori il pallone di poco. Fino a questo momento c’è solo il Lecce in campo!

15′ Banda pericoloso! Pierotti ruba palla ad Anguissa e s’invola verso l’area servendo il nazionale zambiano, il cui tiro è deviato da Olivera in corner!

13′ Palla lunga per Hojlund che va al tiro, trovando la deviazione di Gallo: il Napoli prova a farsi avanti!

12′ Politano! Tiro alto dell’esterno azzurro, palla alta

11′ Gioco fermo: ci sono problemi per Coulibaly. Il centrocampista del Lecce abbandona momentaneamente il terreno di gioco

10′ Alisson! Tiro dalla lunghissima distanza del brasiliano, Falcone blocca la sfera quando è già uscita: ancora un’opportunità per il Napoli dalla bandierina!

9′ Politano cerca l’uno contro uno con Gallo: gli azzurri guadagnano il primo angolo!

6′ Coulibaly! Spunto di banda per il centrocampista salentino, il cui tiro termina abbondantemente alto. Ottimo l’inizio della gara per gli uomini di Di Francesco, Napoli in difficoltà

4′ Prova subito a reagire il Napoli con Alisson, ma il brasiliano è impreciso e la palla termina sul fondo

3′ Lecce in vantaggio: angolo battuto da Gallo e Siebert salta più in alto di tutti portando in vantaggio i salentini: 0-1 al Maradona!

2′ Tiago Gabriel! Meret smanaccia il corner, poi sulla respinta Lecce ancora vicina alla rete

1′ Subito Lecce pericoloso: buono spunto di Danilo Veiga che va al cross, chiuso in corner da Buongiorno

1′ Inizia la partita!

PRIMO TEMPO

LA PARTITA

Capitani: Politano (N), Falcone (L)

Divise: Napoli in maglia azzurra, Lecce in divisa rossa

17.30 – “Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti europei. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Dovremmo aspettare il recupero di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Potrebbe essere dannoso e pericoloso per noi cambiare questo modulo“.

Cosa vuole costruire?

“Quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest’anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c’è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso“. Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn (TMW).

DAL TERRENO DI GIOCO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, McTominay, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi. All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti; Ngom, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira All. Di Francesco

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

DAL MARADONA

MATCHDAY

PRECEDENTI CON IL LECCE

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 29 15 9 5 47 2 Serie B 8 3 4 1 11 10 Coppa Italia 3 1 1 1 3 2 40 19 14 7 61 38

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

Nove i precedenti con il Napoli per il ‘fischietto’ siciliano, quasi tutti positivi. Con lui gli azzurri hanno vinto 9 volte, perdendo in Coppa Italia (il pesante 0-4 col Frosinone) e pareggiando in una circostanza. Ma non è stato un pari qualsiasi: si tratta dell’1-1 del 4 maggio 2023, Udinese-Napoli che consegnò ufficialmente lo scudetto al Napoli di Spalletti.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Abisso (Palermo); Assistenti: Imperiale-Ceccon, IV Uomo: Galipò. VAR: Nasca, AVAR: Fabbri.

Blindare ulteriormente la zona Champions: è questo l’obiettivo del Napoli, di scena al Maradona contro il Lecce (calcio d’inizio ore 18.00). Reduci da due successi consecutivi, gli azzurri – a quota 56 punti – vogliono sfruttare ancora il fattore campo per incrementare il vantaggio sulle dirette rivali Como e Roma, entrambe indietro di cinque lunghezze e pronte a darsi battaglia nello scontro diretto del Sinigaglia in programma domani. Di fronte i salentini di Eusebio Di Francesco: se il campionato finisse oggi, i pugliesi sarebbero salvi e a Fuorigrotta vogliono trarre il massimo approfittando anche del match fra Cremonese e Fiorentina, autentico spareggio salvezza.