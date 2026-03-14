“Qualificazione Champions alla portata: Conte e i suoi hanno saputo compattarsi nelle difficoltà!”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Factory della Comunicazione

“Il ritorno dei big del Napoli è importantissimo, perché la squadra mette di nuovo qualità e fisicità. Sono cose che servono contro avversari che si chiudono dietro, al Napoli spesso sono mancate. La qualificazione in Champions League è alla portata, penso che l’obiettivo debba essere puntare al secondo posto con il Milan che ha anche lo scontro diretto al Maradona.

Arbitri? Aggiungerei che una percentuale degli arbitri in Serie A non è all’altezza, sono scarsi. Ci sono arbitri che si impongono di più, mentre il 50% non lo fa. Questo vale anche i guardalinee, che non hanno più il coraggio di alzare la bandierina, c’è confusione. Invece i giocatori sono stati bravi ad adattarsi subito alla linea arbitrale.

L’infortunio di Vergara viene da carichi di lavoro e da durata degli allenamenti, ma non è per dare la colpa a Conte, perché molto dipende dagli appoggi. Però è fastidiosissimo e ci vuole tempo. Bisognerà poi riprendere la condizione, perché Vergara in questo periodo non potrà correre, ma fare soltanto lavoro in palestra.

Questo gruppo si è formato soprattutto grazie all’anno scorso. E in questa stagione nei momenti di difficoltà si sono visti i risultati. Senza l’anno scorso non ci sarebbe stata l’unione quest’anno”.