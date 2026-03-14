Politano a DAZN: “Gol ritrovato, assist a Højlund e vittoria: giornata perfetta, ora vogliamo vincerle tutte”

Matteo Politano, autore della seconda rete, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Lecce. Di seguito, le sue parole:

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“Sono contentissimo, oggi sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Contento di aver vinto e di aver regalato un assist ad Hojlund. Giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una gara difficile, avevano iniziato così così poi abbiamo reagito. Strategici per questa vittoria che dà continuità. Conte all’intervallo ci ha detto di stare tranquilli e che con un gol avremo rimesso le cose a posto. Sapeva la nostra forza. Noi pensiamo a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato giocatori di qualità che oggi hanno cambiato la partita. Mancano ancora delle partite, cercheremo di vincerle tutte poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati.”