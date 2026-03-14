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Occhio ai primi 15 minuti, il Lecce è superiore in una caratteristica. Il dato positivo del Napoli

By Giuseppe Sacco
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All’inizio sarà un brutto quarto d’ora: poi bisognerà decidere per quale delle due squadre. Napoli-Lecce, sfida importante sia per la composizione dell’area coppe sia per la definizione della lotta per non retrocedere, sarà una partita da monitorare con estrema attenzione sin dalle fasi iniziale: da un lato va segnalato che nessuna squadra di questo campionato di Serie A ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti: nove, come l’Inter e il Como. Dall’altro, però, va contemporaneamente sottolineato che il Lecce è una delle due formazioni di Serie A ad aver subito soltanto una rete nel primo quarto d’ora di gioco in ventotto giornate di campionato, un primato condiviso con l’Atalanta. Per la cronaca: il Napoli ha sbloccato le ultime due partite al 2’ (con il Verona) e al 7’ (con il Torino). Due vittorie.  Fonte: CdS

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