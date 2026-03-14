Napoli, occasione d’oro contro il Lecce

Conti e calendario alla mano, sono in contemporanea in programma Como-Roma, scontro diretto tra le due quarte in classifica che inseguono il Napoli a -5, e Cremonese-Fiorentina, incontro tra le due inseguitrici del Lecce (una a -3, l’altra a -2). Con tutto il rispetto per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, è il Napoli ad avere oggi l’occasione d’oro: se riuscirà a battere il Lecce, inviolato da 24 partite e 440 giorni, porterà momentaneamente a 8 i punti di vantaggio su Como e Roma, e domani, qualsiasi sia il risultato di Como-Roma, sarà comunque un successo, come riportato dal Corriere dello Sport.

Sarà terreno Champions guadagnato su qualcuno o su tutti, in attesa di Lazio-Milan, con il Diavolo secondo a +4 e atteso a Fuorigrotta il 6 aprile per uno degli ultimi scontri al vertice della stagione.

Nelle ultime due giornate, il Napoli ha mostrato regolarità con due vittorie: contro Hellas Verona e Torino in casa, invertendo la tendenza della prima parte del campionato, quando aveva perso 10 punti contro squadre dal decimo posto in giù. Anche all’andata contro il Lecce al Via del Mare i rischi furono grandi: rigore parato da Milinkovic-Savic a Francesco Camarda e gol della liberazione di Anguissa a venti minuti dalla fine.

Il Lecce, nell’ultimo periodo, non conosce mezze misure: o vince o perde. Il pareggio manca dal 24 gennaio contro la Lazio; da allora, tre sconfitte e tre vittorie, l’ultima domenica scorsa contro la Cremonese, con brividi fino all’ultimo minuto.