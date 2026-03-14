Napoli, non c’è fretta per il rinnovo di McTominay. Ma quel doppio precedente recente…

Il Mattino oggi in edicola analizza le potenziali strategie future del Napoli: è evidente che se Conte e De Laurentiis andranno avanti (come appare scontato), potrebbero presto gettare le basi anche per un prolungamento di un’altra stagione. Manna si apre a proposito del nuovo contratto di McTominay: «Il suo rinnovo non sarà un tormentone».

Factory della Comunicazione

Un po’ tutti lo sperano, perché con Osimhen e Kvaratshelia più che un tormentone è stato un tormento. «Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria». Peraltro, il contratto scade nel 2028, quindi non c’è neppure tutta questa angoscia di fare velocemente. «Abbiamo ancora due anni di contratto, siamo estremamente felici e lo è anche lui. Non vogliamo che questo diventi un tormentone per il futuro. Vediamo quello che succede nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ma al momento lui non ha espresso la volontà di voler andare via e noi siamo contenti di poter continuare con lui».