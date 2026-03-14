Napoli-Lecce, una partita tutta in salita per i salentini

Che l’incontro contro il Napoli sarà tutto in salita lo dicono i numeri: i campioni d’Italia hanno il doppio dei punti in classifica (56 contro 27) e hanno realizzato il doppio delle reti (43 contro 20). L’allenatore Eusebio Di Francesco ha studiato in settimana tutte le strategie per mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte, come fece all’andata, quando i partenopei furono salvati da Milinkovic-Savic con un rigore parato a Camarda, e vinsero poi grazie a un gol di Anguissa a venti minuti dalla fine.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sulla formazione iniziale c’è la certezza del recupero di Omer Gandelman nel tris di trequarti con Santiago Pierotti e Lameck Banda (o Riccardo Sottil). Resta in dubbio Antonino Gallo, alle prese con un affaticamento, con Tosin Ndaba pronto a subentrare. Il dubbio principale riguarda la punta centrale: scegliere tra Nikola Stulic, tornato al gol domenica scorsa, o Walid Cheddira, ex Napoli deciso a farsi notare. Cheddira ha già segnato tre volte contro gli azzurri, compresa una doppietta a Napoli con la maglia del Frosinone nella partita terminata 2-2.

Sulla carta la squadra di Conte è favorita, ma attenzione ai precedenti: nelle ultime cinque gare giocate al Maradona negli ultimi 15 anni, il Lecce ha ottenuto due pareggi e una vittoria.