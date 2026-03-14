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Napoli-Lecce, la madre di Domenico al Maradona: “Ti amo piccolo mio”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – La vicenda di Domenico, nelle ultime settimane, ha commosso tutta Italia. E oggi, sabato, 14 marzo, la storia del piccolo morto a 2 anni all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore (QUI LA VICENDA) è arrivata anche allo stadio Diego Armando Maradona, prima di Napoli-Lecce di Serie A. 

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Sua madre Patrizia è stata accolta dai calorosi applausi dei tifosi presenti e ha poi preso la parola dal centto del campo: “Se oggi sono qui, al centro di questo stadio, lo devo solo alla vostra vicinanza. Voi che avete sperato e pianto con noi, mi dite che dobbiamo fare qualcosa, che il dolore va trasformato in forza. Non è facile, ma in qualche modo ve lo dobbiamo. Così stiamo cercando di diventare una fondazione che possa assistere chi si trova in situazioni simili alla nostra. Prima, durante e dopo”.  

Mamma Patrizia Mercolino poi ha lanciato un appello, ricevendo un virtuale abbraccio dallo stadio: “Aiutateci a creare questa Fondazione. Lo vogliamo per voi, per noi e per Domenico, che mi vede da lassù e magari sarà orgoglioso di questa mamma distrutta e che si sente così in colpa. Ti amo piccolo mio, ti amerò sempre. Grazie mille a tutti”. 

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