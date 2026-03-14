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Napoli: esordisce la nuova DJ Napoletana

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By Lorenzo Capobianco
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In un panorama musicale spesso saturo di proposte standardizzate, emerge una figura capace di rompere gli schemi con eleganza e carattere: Ludovica Cicci Crisano. Napoletana dal fascino esotico e magnetico, Ludovica domani sarà la protagonista del Dj-set dello stadio Maradona: la sua colonna sonora farà compagnia ai 50mila tifosi azzurri prima delle gara del Napoli contro il Lecce.

Factory della Comunicazione

Crisano ha scelto di non percorrere la strada tracciata dalle orme paterne, è figlia dell’imprenditore Nicola Crisano – per seguire un richiamo più profondo: la passione per il clubbing e la ricerca sonora. Formatasi alla prestigiosa Mec Academy di Napoli, ha trasformato la tecnica in un linguaggio personale, sapendosi imporre fin da subito nei circuiti più esclusivi della città.
Ciò che distingue Ludovica è la sua capacità di affermarsi senza mai omologarsi. Il suo stile non segue le mode del momento, ma le detta, mantenendo un target di alto profilo e un’identità sonora ricercata che la rende la scelta ideale per eventi dove l’esclusività è un requisito fondamentale. Il suo set non è solo musica, è un’esperienza estetica e sensoriale che fonde radici partenopee e vibrazioni internazionali.
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