Napoli, Anguissa e Rrahmani vestiranno ancora l’azzurro. Fra Hojlund e il riscatto c’è la Champions!

Fra i piani futuri del Napoli, stando al quotidiano Il Mattino oggi in edicola, potrebbe esserci il difensore del Lecce, Tiago Gabriel, 21 anni. Sappiamo che ha il contratto fino al 2028. «Alisson? Sul suo riscatto c’è un diritto che è già definito quindi non c’è bisogno di fare nulla. Pensiamo possa essere funzionale al nostro progetto anche per il futuro, ma dipende da lui e da come performerà da qui alla fine».

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Sgombra i dubbi sulla permanenza di Hojlund, il cui riscatto è obbligatorio in caso di Champions: «Per noi è stato determinante. Ha dato continuità di prestazioni anche se magari a volte ha segnato meno, ma ha lavorato sempre e comunque in funzione della squadra, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions, ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano da Napoli».

Rassicura su Rrahmani e Anguissa: «Hanno fatto la storia del Napoli, hanno vinto due scudetti da protagonisti. Sono però due situazioni diverse. Frank è appena rientrato, siamo tranquilli, abbiamo ancora un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui è trasparente con noi. Sono discorsi che in questo momento non è necessario fare. Con Amir invece il discorso è diverso: ne abbiamo parlato, siamo a buon punto».