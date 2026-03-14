Meret torna titolare: la Nazionale in bilico

Alex Meret tornerà titolare nella sfida di oggi tra Napoli e Lecce allo Stadio Maradona, con Antonio Conte che lo preferisce a Milinkovic‑Savic per la porta azzurra dei partenopei. Dopo settimane di alternanza tra i due portieri, Meret riprende il suo ruolo da titolare per cercare di riportare stabilità e sicurezza alla difesa.

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, la decisione di alternare i portieri fa parte della gestione tecnica di Conte, ma questa rotazione potrebbe avere conseguenze anche a livello internazionale: la continua alternanza potrebbe compromettere le possibilità di Meret di mantenere un posto nella Nazionale italiana, considerando la concorrenza di Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Carnesecchi e Ivan Vicario per il ruolo di portiere azzurro.

Negli ultimi dieci incontri del Napoli, sia Meret sia Milinkovic-Savic hanno mostrato qualche difficoltà nel mantenere la porta inviolata, con 16 gol subiti tra tutte le competizioni. L’obiettivo di Meret sarà quindi dimostrare continuità e affidabilità, cercando anche di guadagnarsi la fiducia del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista delle convocazioni future.

Il match di oggi sarà un’occasione importante per il portiere friulano per riaffermare il suo valore tra i pali del Napoli, dimostrando di meritare sia il posto da titolare in campionato sia eventuali convocazioni per la Nazionale.