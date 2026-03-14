Maradona sold out per Napoli-Lecce: invitati i genitori del piccolo Domenico

Sarà sold out il Maradona per la sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Lecce. Già ieri sera restavano soltanto pochissimi biglietti disponibili per la Tribuna Posillipo, mentre Distinti e Curve erano esauriti da giorni.

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Lo stadio accompagnerà la squadra con il consueto calore, ma la giornata avrà anche un momento di grande significato umano. Su invito del presidente Aurelio De Laurentiis, saranno presenti a bordocampo Patrizia e Antonio Caliendo, genitori del piccolo Domenico, il bambino di due anni di Nola morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore non riuscito.

Una vicenda che ha colpito profondamente l’intero Paese. I genitori stanno lavorando alla nascita di una fondazione che porterà il nome del figlio, con l’obiettivo di offrire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità.

Al Maradona sentiranno l’abbraccio simbolico della città e del club, in un pomeriggio in cui, per una volta, il calcio passerà in secondo piano.

Fonte: Corriere dello Sport