Lecce: recuperati Gandelman e Gallo”

Di Francesco ha parlato di una partita complicata. I giallorossi dovranno comunque provare a fare punti, anche se dovranno giocare contro una big del nostro campionato. Il Lecce arriverà con la mente libera, perché sa che può anche non portare a casa dei punti. Anche se dovrà migliorare il suo rullino contro le squadre che occupano le posizioni europee, dove ha fatto un punto. Il Lecce aspetterà compatto il Napoli per poi ripartire. Gandelman rientrerà, che si è allenato con il resto dei compagni. Gandelman che giocherà dietro la punta che sarà uno tra Stulic e Cheddira, poi saranno Coulibaly e Ramadani. Credo che giocherà Gallo a sinistra. Mi aspetto il consueto 4-2-3-1, con il solito ballottaggio a sinistra tra Sottil e Banda. Mi aspetto una squadra molto attenta, anche perché nel Napoli sono rientrati tantissimi giocatori forti: ora c’è il Napoli vero. C’è, magari, il desiderio di recuperare quello che si è perso nel match di andata, ovvero il rigore sbagliato da Camarda. Corsa salvezza? Il Lecce deve vedersi dalla Cremonese. Non credo dalla Fiorentina, ma molto dipenderà dallo scontro diretto di lunedì sera. La Viola, se non dovesse vincere lo scontro diretto con la Cremonese, potrebbe avere ancora più difficoltà”.