Le FORMAZIONI UFFICIALI di NAPOLI e LECCE

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma al Maradona alle 18.00.
Nel dettaglio, riprese dal quotidiano Il Mattino, ecco le scelte di Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco:
Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, McTominay, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi. All. Conte
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti; Ngom, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira All. Di Francesco