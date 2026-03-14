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Le FORMAZIONI UFFICIALI di NAPOLI e LECCE

By Riccardo Cerino
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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma al Maradona alle 18.00.

Nel dettaglio, riprese dal quotidiano Il Mattino, ecco le scelte di Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco:

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Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, McTominay, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi. All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti; Ngom, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira All. Di Francesco

 

 

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