Iran, Calenda: “No a tavolo Meloni autogol clamoroso, Conte comanda campo largo”

(Adnkronos) –

Carlo Calenda attacca Giuseppe Conte ed Elly Schlein. “Sta crollando il mondo. Lo stretto di Hormuz è bloccato, Trump mette a ferro e fuoco il Medio Oriente mentre annuncia un nuovo round di dazi verso l’Ue. E noi stiamo qui a discutere come neanche all’asilo Mariuccia tra maggioranza e opposizione su chi chiama per primo. È un battibecco indecoroso: sediamoci a un tavolo e siamo seri”, ha detto intervistato da Il Messaggero. “Una roba che neanche al liceo”, ha sbuttato il leader di Azione, commentando il ‘dialogo’ Schlein-Meloni.

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Calenda apprezza l’iniziativa di Meloni: “È un segnale di normalizzazione della politica in un momento di crisi internazionale. In tutti i Paesi democratici avanzati dove non c’è la lotta contro il nemico ma un confronto con l’avversario, in caso di momenti drammatici come quello che stiamo vivendo, con due guerre vicine e uno shock petrolifero in corso, il dovere dell’opposizione è quello di dialogare con la maggioranza”.

“Dire no, non ci sediamo al tavolo è folle. Un autogol clamoroso. Che dimostra che chi comanda nel campo largo è Giuseppe Conte, e che non hanno il senso della responsabilità istituzionale”, conclude.

Giuseppe Conte, ospite di SkyTg24, ha criticato Meloni e spiegato il suo no al tavolo a Chigi proposto dalla premier Meloni. “Quando si tratta dell’interesse del paese, non ci deve essere maggioranza e opposizione, per questo abbiamo chiamato la Meloni subito in Parlamento, per le vie brevi lo scambio è sempre continuato, Crosetto ci aveva avvertito dell’attacco a Erbil”, ha detto Conte.

“Io vado a Chigi sul presupposto che ci sia una condivisione poitica su alcuni punti, ma qual è” questa condivisione “se Meloni viene in Parlamento e non riesce a condannare un’azione in violazione del diritto internazionale di Usa e Israele”, ha spiegato il leader del Movimento 5 stelle, “E’ sostanza politica, non polemica, lei continua a difendere un genocida come Netanyahu. Passerelle lì non vengo a farle, cara Giorgia Meloni”.

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