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Inter-Atalanta, gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso. Cos’è successo

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Dopo il vantaggio di Pio Esposito nel primo tempo, all’82’ arriva il pari della Dea. Sulemana recupera palla su Dumfries al limite dell’area, l’esterno olandese cade a terra e si lamenta per una spinta da dietro dell’avversario, ma l’arbitro Manganiello lascia correre. Sulemana quindi va alla conclusione e Sommer para, poi Krstovic ribatte a rete da due passi per il pari.  

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Il gol viene convalidato dopo check Var, tra le proteste della panchina nerazzurra. Per Chivu, furioso, ci sono due ammonizioni nel giro di pochi secondi: il tecnico è così costretto ad abbandonare il campo.  

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