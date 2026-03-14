(Grafico) Le scelte di Conte e Di Francesco. Il ritorno di Zambo

Anguissa tornerà titolare contro il Lecce: la sua ultima volta dall’inizio coincide con l’ultima partita giocata prima dell’infortunio, il 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna. Oggi saranno 125 giorni. Al suo fianco in mediana ci sarà Gilmour, mentre Lobotka ci proverà per Cagliari: non sarà rischiato. Panchina per Juan Jesus, non al meglio: con Buongiorno e Olivera ci sarà Beukema. Politano e Spinazzola sulle fasce, Meret in porta e non Milinkovic-Savic. Senza l’infortunato Vergara, Elmas agirà alle spalle di Hojlund, a destra, con Alisson trequartista sinistro. Dopo cinque partite sarà convocato McTominay, fuori dopo la trasferta con il Genoa: ripartirà dalla panchina. Rispetto alla sfida con il Torino, i cambi dal 1’ saranno tre. Oltre a Lobo e Vergara out anche Di Lorenzo, Neres e Rrahmani.

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Fonte e grafico CdS