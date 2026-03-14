Gautieri: “Il Lecce non verrà a difendersi, non è da Di Francesco”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Carmine Gautieri, ex giocatore del Napoli: “Eusebio fa giocare bene le sue squadre, il Lecce gioca in ripartenza e verticalizza molto. Eusebio prepara bene le gare in base all’avversario che affronta. Mettere in difficoltà il Napoli? Giocare a campo aperto, non puoi difenderti e basta perché giochi contro una squadra molto più forte. Anche perché il Lecce ha portato a casa dei punti proprio non difendendosi. Alisson Santos? Bisogna riscattarlo, assolutamente. Ti dà la superiorità numerica, è giovane con qualità: ottimo affare per il Napoli. Campionato molto equilibrato. Non c’è un team che ammazza i campionati, anche se l’Inter ha un grosso vantaggio. C’è equilibrio davanti, il Como può sicuramente dare fastidio alle squadre davanti. La corsa Champion si deciderà tra un mesetto, ora è tutto aperto. Scudetto discorso chiuso? Ieri, ero a Milanello ospite del Milan ed ho visto un ambiente con tanto entusiasmo. Loro ci credono, è normale che, visti i sette punti di svantaggio, il Milan non può più sbagliare. L’Inter può inciampare? Ora, visto che i punti contano di più, le partite non sono scontate”.

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